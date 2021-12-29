مصرع 4 مراهقين فى حادث سير بمدينة نصر

لقى 4 شباب مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم أعلى طريق صلاح سالم بمنطقة مدينة نصر، وتم نقل الجثث للمشرحة بسيارات الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

وعن التفاصيل تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بطريق صلاح سالم في مدينة نصر ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 4 شباب، هم كل من "أحمد. م"، 17 سنة، "علي.خ" 18 سنة، "عبد الرحمن. م"، 17 سنة، و"محمد. ب"، 16 سنة، ونقلت الجثث لمشرحة زينهم وتحرر محضر بالواقعة.