التصريح بدفن جثة مواطن عثر عليه في شقته بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة شاب عثر على جثته متحللة داخل شقته السكنية، عقب تشريح الجثمان، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وعن التفاصيل تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم بمنطقة عين شمس محافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات القانونية، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالطرق على الباب لم يفتح أحد فجرى كسر باب الشقة وعثر على جثة شخص متحللة على الأرض بالصالة.

وبإجراء المعاينة تبين عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما جرى استدعاء عدد من الجيران للاستماع لشهادتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.