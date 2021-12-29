سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 29-12-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية، استقرارا كبيرا خلال فترة التعاملات، اليوم الأربعاء، رغم الارتفاع بمقدار قرشين عن أمس، حيث بلغ سعر 15,73 جنيه، فى ظل الاهتمام الكبير بمتابعة معدلات أسعار صرف الدولار لارتباطه بأسعار تداول البورصة المصرية وأسعار كثير من السلع الأساسية والمنتجات خاصة المستوردة، لذلك يعمل البنك المركزي المصري على استقرار أسعار الصرف يومياً.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأربعاء

بالإضافة إلى ذلك، شهدت فترة التعاملات استمرار معدلات السحب اليومية على العملات الأجنبية، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قيام البنك المركزي وكل البنوك وفروعها بالمحافظات، بتوفير الدولار للعملاء يومياً لإحداث استقرار في السوق المصرفية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق ذاته، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وكشف تداول العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15٫75 جنيه للشراء بينما سجل 15٫65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية عن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، اليوم، 15٫65 جنيه للشراء بينما سجل 15٫75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15٫65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15٫75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في بنك بلوم.

