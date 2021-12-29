سد النهضة وفلسطين.. أبرز ملفات التعاون بين وزارة الخارجية والجامعة العربية في 2021

عملت وزارة الخارجية على توثيق وزيادة التعاون مع جامعة الدول العربية، خلال عام 2021، في العديد من القضايا المهمة في المنطقة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مع كافة وزراء الخارجية في الدول الشقيقة.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة الخارجية حول جهودها خلال العام الجاري، إلى دعوة مصر والأردن لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية في فبراير الماضي على المستوى الوزاري، والتي جاءت على ضوء لقاء وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، وفلسطين رياض المالكي، في ديسمبر لعام 2020.

تعاون وزارة الخارجية والجامعة العربية

وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته في الاجتماع، على مركزية القضية الفلسطينية والثوابت المصرية تجاهها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحلحلة الركود الذي تشهده عملية السلام.

وصدر عن الاجتماع قرار أكد وحدة الصف العربي في دعم القضية الفلسطينية، وأهمية الدور العربي الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وإبراز مركزية تلك القضية والتزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وخلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية "155"، على المستوى الوزاري، في 3 مارس الماضي، صدر قرار بالإجماع عن مجلس الجامعة العربية بتجديد تعيين السيد أحمد أبو الغيط أمينًا عاماً لجامعة الدول العربية، لولاية ثانية لمدة خمس سنوات، وذلك بموجب التفويضات الممنوحة من جانب قادة الدول العربية لوزراء الخارجية.

سد النهضة وفلسطين أبرز الملفات

وشارك وزير الخارجية، يوم 11 مايو الماضي، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة التطورات في مدينة القدس، إذ اعتمد الاجتماع قرارا تضمن تحميل إسرائيل المسؤولية ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية؛ وتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك مع الأطراف الفاعلة والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، ولحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وشارك وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري الذي عقد في الدوحة في يونيو الماضي، وذلك في إطار القرار الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية، بعقد اجتماعات تشاورية دورية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة القضايا الملحة التي تحظى باهتمام مشترك، حيث استعرض وزير الخارجية، اتصالًا بالقضية الفلسطينية، والجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، كما تطرق إلى أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة.

وعلى هامش اجتماع الدوحة، دعت مصر بالتنسيق مع السودان لاجتماع لدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة آخر تطورات ملف سد النهضة، وقد اعتمد الاجتماع قرارًا مقدمًا من مصر والسودان يؤكد على الدعم الكامل لهما في الحفاظ على حقوقهما المائية، مبرزا أن الأمن المائي للبلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.