الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوى الهمم بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهد اليوم، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاحتفالية التى نظمتها الجامعة ووحدة التضامن الإجتماعي  لتوزيع 211 جهاز لاب توب على أبناء الجامعة من ذوي الهمم، بحضور  الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة والدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، وأحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ونبيل أحمد مدير المشروعات بجمعية الأورمان وحسن بلال مسؤول إدارة  المشروعات بالجمعية، ومسؤولين وحدة التضامن الاجتماعى ريهام عبد الرحمن منسق وحدة التضامن جامعة عين شمس ، نسمة القصبجى  مسئول الحماية والتمكين الاقتصادى، منى عبد المطلب مسئول الأنشطة التوعوية.

تم تقديم ٢١١ جهاز لاب توب للطلاب ذوى الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان.
ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع  وذلك فى اطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس وفى ضوء اهتمام الجامعة بذوى الاعاقة وبناء على المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

في كلمته قدم  الدكتور هشام تمراز الشكر والتقدير للدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لدعمها لأبناء جامعة عين شمس من ذوي الأعاقة ، معربا عن سعادته لمشاركته  أبناؤه الطلاب فى هذه الفاعلية الهامة، كما تم توجيه الشكر لوحدة التضامن داخل الجامعة على ما تبذله من جهد لخدمة الطلاب.

وأكد أن الجامعة مستمرة في دعم أبنائها الطلاب وخاصة من ذوي الإعاقة ، كما تحرص على عقد البروتوكولات التي تصب في مصلحة طلابها.

وأضاف  الدكتور هشام تمراز أن الدولة المصرية وقيادتها حريصة على دعم أبنائها من ذوى الهمم سواء عن طريق تنمية مهاراتهم أو من خلال توفير الإمكانيات التي تساعدهم علي التفوق حتى يصبحوا أشخاص منتجين وفاعلين داخل المجتمع المصري ، وتوجه بالشكر لقيادات جامعة عين شمس ووحدة  التضامن الاجتماعى  بالجامعة لما يبذله من جهد لخدمة الطلاب وخاصة ذوى الهمم.

وفي كلمتها تقدمت  الدكتورة رنا الهلالي بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة الأورمان الخيرية  لتعاونهم المثمر مع جامعة عين شمس لمساعدة أبناء الجامعة بما يعمل على إدخال الفرحة والسعادة على الطلاب.

كما توجهت بالشكر لوحده التضامن الاجتماعى بجامعة عين شمس لما تبذله من جهد لتوصيل خدمات التضامن للطلاب المستحقين، وخاصة الطلاب ذوي الإعاقة ،مؤكدة أن أجهزة الحاسوب التي حصل عليها الطلاب ذوي الإعاقة ستمنحهم فرصة اكبر للتحصيل بما يساعدهم على التفوق.

كما نقل  أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن بمحافظة القاهرة تحيات معالي وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج  لمعالى  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .
وأشار الى أنه فى ظل اهتمام الدولة المصرية بأبنائهاوفى ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي  على دعم أبناء الوطن من ذوي الهمم  انطلقت  المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية والتي استطاعت الدولة من خلالها  إهداء المئات من أجهزة الحاسوب للطلاب من ذوي الهمم وذلك من اجل مواجهة التحديات المراد خوضها في المرحلة القادمة.

كما أعرب عن سعادته بتفاعل قيادات جامعة عين شمس لعقد العديد من بروتوكولات التعاون  مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والتي تصب في النهاية لمصلحة الطلاب.

القاهرة المصرية دعم التوعوي وزيرة التضامن مشروع وزيرة التضامن الاجتماعي مدن ذوي الإعاقة محافظة القاهرة جامعة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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