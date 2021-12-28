الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لفتة إنسانية.. «أمن القاهرة» يساعد مسنة فى دخول شقة بقصر النيل

الحماية المدنية
الحماية المدنية

في لفتة إنسانية قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، المساعدة لسيدة مسنة والرعاية اللازمة لها، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بجميع القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع البلاغات ذات الطابع الإنساني.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باستغاثة مواطنة "مسنة "مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة التمست خلالها مساعدتها في التمكن من دخول شقة نجلة شقيقتها "مريضة" وذلك لقيامها بالاتصال الهاتفي ولم تتجاوب معها.

وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم مساعدتها فى الدخول إلى الشقة للاطمئنان على حالة نجلة شقيقتها المريضة وتبين سلامتها هذا وقد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

مديرية امن القاهرة استغاثة قصر النيل الإتصال الهاتفى تقنين الإجراءات وزارة الداخلية

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الأخلاق المصرية

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