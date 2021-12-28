السيسى ينتقد البدلات والرواتب المبالغ فيها بمصانع القطاع العام: تهمنى البلد فقط

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه بعض مصانع القطاع العام المالكة لبعض الأراضي غير المستغلة، وتشكيلها جمعيات لبناء مساكن للعاملين مع تحملها قيمة استهلاك المياه والغاز والكهرباء.

وانتقد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، ما يحدث من بعض مجالس إدارة مصانع القطاع العام من صرف بدلات ورواتب مبالغ فيها، مشددا على أنه لا يتوانى عن الحديث عن تلك السلبيات وانتقادها بشكل علني لأن ما يهمه البلد فقط.

وأكد الرئيس السيسي أنه عند النظر في أي إجراءات تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتصويب لأوضاع تلك المصانع، نضع صوب أعيننا دائما في المقام الأول الحفاظ على حقوق العمال، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أي إصلاح على حساب حقوق العمال، لكن الحكومة وحدها هي المسؤولة عن تحمل تبعات أية إصلاحات.