الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى ينتقد البدلات والرواتب المبالغ فيها بمصانع القطاع العام: تهمنى البلد فقط

جريدة الدستور

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه بعض مصانع القطاع العام المالكة لبعض الأراضي غير المستغلة، وتشكيلها جمعيات لبناء مساكن للعاملين مع تحملها قيمة استهلاك المياه والغاز والكهرباء.

وانتقد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، ما يحدث من بعض مجالس إدارة مصانع القطاع العام من صرف بدلات ورواتب مبالغ فيها، مشددا على أنه لا يتوانى عن الحديث عن تلك السلبيات وانتقادها بشكل علني لأن ما يهمه البلد فقط.

وأكد الرئيس السيسي أنه عند النظر في أي إجراءات تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتصويب لأوضاع تلك المصانع، نضع صوب أعيننا دائما في المقام الأول الحفاظ على حقوق العمال، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أي إصلاح على حساب حقوق العمال، لكن الحكومة وحدها هي المسؤولة عن تحمل تبعات أية إصلاحات.

مشروعات الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

السيسى ينتقد البدلات والرواتب المبالغ فيها بمصانع القطاع العام: تهمنى البلد فقط

السيسى من أسوان: «الإدارة الجيدة مفيش فيها خواطر»

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

«الصحة» لـ«الدستور»: نعيش ذروة موجة كورونا الرابعة.. وهذه خطتنا لـ«أوميكرون»

5 مشروعات لتنمية حقول الغاز والبترول بالبحر المتوسط والصحراء الغربية

السيسى: لا نريد العودة لـ«الخراب» الذى عانت منه المصانع بعد 2011

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل