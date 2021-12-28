«الصحة» لـ«الدستور»: نعيش ذروة موجة كورونا الرابعة.. وهذه خطتنا لـ«أوميكرون»

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن البلاد ما زالت في ذروة إصابات الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات استعداداً لبدء الموجة الخامسة ومنها توفير الأدوية المستخدمة في البروتوكولات العلمية لعلاج فيروس كورونا، وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.

وأشار عبد الغفار في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير العديد من اللقاحات المضادة للفيروس لتطعيم أكبر عدد من المواطنين للحد من انتشار الموجة الخامسة التي من المتوقع أن تبدأ فور انكسار ذروة الموجة الرابعة.

ولفت إلى تطعيم المواطنين بـ53 مليون جرعة من لقاحات كورونا ما بين الجرعات الأولى والثانية حيث تم تطعيم 30 مليون مواطن بالجرعة الأولى و23 مليون مواطن بالجرعة الثانية، مؤكدا إرسال نحو 50 ألف رسالة للمواطنين لأخذ الجرعة الثالثة المعززة للوقاية من الفيروس.

وأكد أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اتخذت عدة خطوات للتعامل مع المتحور الجديد أوميكرون، موضحا أن تلك الإجراءات تتضمن تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المختلفة، وتسهيل إجراءات التسجيل والتوسع فى نقاط تلقى اللقاح مثل محطات المترو والقطارات والمولات.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات إضافة الفئة العمرية من 12 حتى 18 عامًا للفئات المستهدفة بتلقى اللقاح، وتوفير معظم لقاحات فيروس كورونا، والبدء بتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة المنشطة.

وتابع أن من بين الإجراءات أيضاً جعل التطعيم إجبارياً للفئة العمرية فوق 18 عامًا وفرض قيود صارمة على غير الملقحين فى التعامل مع المؤسسات الحكومية، وفرض إجراءات مشددة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لرصد أي حالة إصابة بالمتحور الجديد.

وأفاد بأنه تم زيادة عينات الفحص الجينى للعينات الإيجابية، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركة أسترازينيكا وميرك وفايزر لتوفير حصة لمصر من الأدوية التى يتم الموافقة على الاستخدام الطارئ لها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو هيئة الدواء الأوروبية.