الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد حديث دينا.. أول رد من فيدرا: «تصريحاتها عنى أى كلام»

الفنانة فيدرا
الفنانة فيدرا

أثارت الفنانة والراقصة الاستعراض دينا الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تصريحاتها عن الفنانة فيدرا والتي عادت للشاشات من جديد من خلال حكاية "قلب مفتوح" في الموسم الثاني من مسلسل “ورا كل باب”، بعد غياب دام لسنوات طويلة، وأعلنت دينا عن كرهها الشديد لها.

وقالت الراقصة الاستعراضية دينا، في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، في فقرة عرض الشخصيات وسؤال، عن علاقتها بأصحاب تلك الصور، حيث انفعلت حين عُرضت عليها صورة فيدرا طليقة زوجها الفنان الراحل سامح الباجوري، لتعلن كرهها لها، قائلًة: "فيدرا مبطيقهاش، أنت جايبلي صورتها علشان أقول كده، وهي ست شريرة ومش لطيفة، اتصاحبت علي حماتي عشان تكرهها فيا".

وتواصل “الدستور” مع الفنانة فيدرا، والتي رفضت الحديث تمامًا عن الموضوع، قائلًة: “لا أهتم بالتصريحات التي أطلقتها الفنانة دينا ضدي، تصريحاتها عني أي كلام طبعًا، عادي، سيبوا الناس تتكلم، وأنا مش فارق معايا أي حاجة قالتها لإن كل الكلام مش حقيقي”.

مسلسل المماليك

جدير بالذكر أن الفنانة فيدرا تنتظر عرض مسلسلها الجديد "المماليك"، المقرر طرحه مع بداية العام الجديد 2022، وهو من بطولة رانيا يوسف ورامي وحيد، بعد أن كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022.

وينتمي مسلسل "المماليك" من بطولة رانيا يوسف إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي، يدور حول ست شخصيات رئيسية، وكل شخصية لها قصة، وكل قصة مرتبطة بالقصة الثانية، ويتناول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون في كثير من المشكلات، ويسيطرون على من حولهم.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.

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