الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البتكوين تفقد بريقها لصالح العملات الرقمية الأصغر فى أواخر العام

البتكوين
البتكوين

مع اقتراب العام من نهايته  حققت بعض العملات الرقمية الصغيرة مكاسب مهمة خلال تعاملات اليوم، في حين لم تسجل البتكوين سوى ارتفاعا طفيفا.
 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عملتي بولكادوت وكاردانو كانتا من بين العملات الرقمية التي سجلت أكبر ارتفاع اليوم، في أعقاب تعاملات هادئة نسبيا في عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت كل عملة من العملتين  بأكثر من 6% بحسب بيانات موقع كوين ماركت كاب دوت كوم المتخصص في متابعة سوق العملات الرقمية.
 

في المقابل سجلت عملة البتكوين ارتفاعا بنسبة 1.5 % إلى 51575 دولار للوحدة الواحدة في تعاملات صباح اليوم بنيويورك. وارتفع سعر العملة إيثر  بنسبة 0.4 % إلى حوالي 4100 دولار للوحدة الواحدة.


وقال مات ميلي كبير محللي الأسواق في شركة ميللر تاباك بلس كو "لا شك في أن سيطرة بتكوين (على سوق العملات المشفرة)  تراجعت مؤخرا... اعتقد أن سبب ذلك هو رغبة بعض المستثمرين في السعي وراء الأشياء الأحدث".
 

في الوقت نفسه فإن اكتساب هذه العملات البديلة زخمًا اليوم ليس تطورًا جديدًا، حيث سجل العديد من العملات المشفرة بخلاف عدد قليل منها نشاطا قويا خلال العام الحالي مع اتساع نطاق اقتصادات العملات المشفرة   هذا العام مع توسع اقتصاد العملة المشفرة وتحول الاهتمام نحو مناطق أخرى من
السوق.
 

وقد تحولت عملات مشفرة مثل دوج كوين وكاردانو وشيبا إينو، التي كانت تنشر في الأجزاء الأكثر مضاربة من السوق، إلى اسم مألوف في عالم العملات الرقمية خلال العام الحالي.
 

وقال ماتي جرينسبان مؤسس ورئيس شركة كوانتوم إيكونوميكس إن "بتكوين تحقق تقدما سريعا في الاقتصاد العالمي، لكن من السهل رؤية كيف حققت بعض العملات الأصغر وأسرع نموا أداء أقوى منها".

البتكوين العملات الرقمية الصغيرة العملتين سوق العملات الرقمية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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