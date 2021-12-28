باحث يدعو لمحاربة الإسلام السياسى فى بريطانيا

دعا رقيب إحسان، الزميل باحث في جمعية هنري جاكسون إلى محاربة الإسلام السياسي، منددًا بإغفال الكثير من السياسيين البريطانيين مخاطره، في مقاله له عبر الموقع البريطاني"سبيكد أون لاين".

وتابع إحسان: "إن مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس لم يحرك السياسيين والمجتمع البريطاني لمكافحة الإسلام السياسي، واعتبر أن حادثة اغتيال أميس لم تكف لإجبار الطبقة السياسية على مواجهة الإسلام السياسي".

وأضاف إحسان في مقاله: "أن رد الفعل السياسي والإعلامي على مقتل أميس كشف شيئا أخيرا، وهو أن المجتمع البريطاني والساسة في بريطانيا ينكرون مخاطر وإرهاب وتهديدات الإسلام السياسي".



ووفقا لإحسان فقد كان هذا واضحًا من الطريقة التي سارع بها السياسيون والمحللون إلى إلقاء اللوم على مقتل أميس على أي شيء بخلاف الإرهاب الإسلامي.

وأظهرت طريقة التعامل مع مقتل أميس مدى يأس المؤسسة السياسية والإعلامية لتجنب مناقشة صلات القاتل المزعوم بالإسلام السياسي لاسيما ويرفض عدد كبير جدًا من السياسيين والأكاديميين والمحللين اليوم الاعتراف بالتهديد الذي يشكله الإسلام السياسي، كما أنهم يرفضون الاعتراف بأحد العوامل الرئيسية المساهمة في انتشار جماعات الإسلام السياسي في بريطانيا وهو - نظام اللجوء البريطاني الفاشل.

وفي يناير، على سبيل المثال ، حُكم على اللاجئ الليبي خيري سعد الله بالسجن مدى الحياة بتهمة طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت في حديقة في ريدينغ في يونيو 2020، كان هذا حادثًا مروعًا لم يكن يجب السماح بحدوثه حقًا.

ومجرد إلقاء نظرة على الحقائق. جاء سعد الله إلى المملكة المتحدة في عام 2012 وهو يبلغ من العمر 18 عامًا ، وكان معروفًا بالفعل لدى أجهزة الأمن، و كان قد أخبر الحكومة بتورطه السابق في ميليشيا إسلامية محظورة في ليبيا ، بل إنه وجه تهديدات بالقتل في الأشهر التي سبقت هجوم ريدينغ، كما صدرت ضده أحكام سابقة بتهم الاعتداء والسطو والمضايقات العنصرية، ومع ذلك ، لم يتم ترحيل هذا الشاب العنيف ، المرتبط بالميليشيات المتطرفة ، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

ونفس الشيء حدث مع عماد السويلمين الذي نفذ هجوما انتحاريا خارج مستشفى ليفربول للنساء في ذكرى الأحد. هذا اللاجئ العراقي البالغ من العمر 32 عامًا رُفض طلبه الأول للجوء في عام 2014. تم تقسيمه لاحقًا بموجب قانون الصحة العقلية بسبب حادثة تتعلق بسكين و لاحقًا "تحول" إلى المسيحية ، لكن من غير المحتمل أن يكون تحولًا صادقًا و يقترح البعض أنه لم يفعل ذلك إلا لتحسين فرص حصوله على حق اللجوء.

وتثير قضيتي سويمن وسعد الله تساؤلات جدية حول إجراءات اللجوء في المملكة المتحدة، كيف يمكن أن يُسمح للأفراد العنيفين، الذين لهم صلات واضحة بالإسلام السياسي بالبقاء في المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى؟.



وتابع: "مع اقترابنا من عام 2022، نحتاج إلى رؤية إدراك أكبر لحجم وطبيعة التهديد الإرهابي في بريطانيا الحديثة، ويجب أن نقترب وندرك حقائق الإسلام السياسي".

ووفقا لإحسان يبدو أن الكثير من الليبراليين يعتقدون أن الاعتراف بتهديد الإسلام السياسي هو شكل من أشكال التحيز ضد المسلمين وهذا النوع من التفكير يفسد البريطانيين من جميع الخلفيات - بما في ذلك المسلمين البريطانيين.

وفي الواقع، وفقًا لدراسة حديثة نشرتها شركة الاستشارات الجنائية والعدالة "كريست أدفيسوري" فإن المسلمين البريطانيين قلقون من الاسلام السياسي مثلهم مثل عامة السكان.

واختتم قائلا: "لمواجهة التطرف الإسلامي، نحتاج إلى الاعتراف به باعتباره التهديد الإرهابي السائد في عصرنا. وحان الوقت للتخلص من إنكار الإرهاب".