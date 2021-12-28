الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الثانية خلال شهر.. عطل جديد يضرب موقع «تيليجرام»

تيليجرام
تيليجرام

أعلنت مواقع تكنولوجية عالمية، مساء الإثنين، عن عطل وقع بموقع التواصل الاجتماعى "تيليجرام" في عدد من دول العالم.

وذكر موقع "داون ديتيكتور" المختص في تتبع أعطال التطبيقات والمواقع، أن عطل أصاب تطبيق "تيليجرام" وفق ما ذكره العديد من المستخدمين حول العالم.

وأوضح الموقع أنه بدأت ملاحظة العطل عند الساعة 05:20 بتوقيت موسكو، إذ أبلغ ما يقرب من 43 % من المستخدمين عن مشاكل مع "تليجرام"، واشتكى 38 %من صعوبات في إرسال الرسائل.

ولفت الموقع إلى أن سكان المدن الكبيرة في روسيا واجهوا صعوبة في استخدام تيليجرام، كما أبلغ المستخدمون من أوكرانيا عن ذات المشكلة.

ونشر الموقع رسما بيانيا يرصد المشاكل التي تواجه التطبيق خلال اخر 24 ساعة، يظهر فيها أنه لم تكن هناك مستويات تذكر من المشاكل التي تواجه التطبيق حتى الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش، حيث بدأ مؤشر المشاكل يرتفع بصورة كبيرة.

يجدر الإشارة إلى أنه حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة حول العطل الذي أصاب التطبيق.

وفى نوفمبر الماضى، أصاب عطل فنى موقع التواصل الاجتماعى تيليجرام فى القاهرة، إذا لم يتمكن رواد الموقع من إرسال الرسائل لفترة من الوقت.

وفى أكتوبر الماضى، أصاب عطل فني عام تطبيق المراسلة الشهير "تيليجرام"، حيث لم يتمكن العديد من مستخدميه حول العالم من الوصول إلى حساباتهم بشكل عام.

وبحسب ما ذكره موقع "داون ديتكتور"، فإن تطبيق التراسل يعاني من عطل وتوقف في الدردشة.

 

ولا يستطيع المستخدمون في الوقت الحالي من الاتصال بالخوادم الخاصة بالمنصة أو إرسال أو استقبال الرسائل أو الرسائل النصية أو الوسائط المتعددة.

 

وأظهرت بيانات موقع الويب المستقل "DownDetector" المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، استنادا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الآلاف من مستخدمي نظام المراسلة الفورية يواجهون انقطاعا في الخدمة في العديد من دول العالم.

تيليجرام عطل مواقع التواصل الاجتماعي روسيا موقع داون ديتيكتور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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