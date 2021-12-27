مرصد الأزهر يدين تصديق الكيان الصهيونى على بناء 7300 وحدة استيطانية جديدة بالجولان

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تصديق الكيان الصهيوني، على بناء 7300 وحدة استيطانية جديدة بهضبة الجولان المحتلة على مدى خمس سنوات، خلال اجتماعها بالأمس على أراضي مستوطنة "مافو ماحاة" في الجولان السوري المحتل، وذلك ضمن مخطط صهيوني لمضاعفة أعداد المستوطنين بالجولان المحتل خلال السنوات القادمة.

وشدد المرصد على أن اغتصاب الأراضي العربية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي تحت الشعارات المزيفة بالتوسع في بناء المستوطنات هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة عام 1967، وأن تلك المخططات لا تقل خطورة عن تصاعد نطاق الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من أجل السيطرة على كافة الأرضى.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الانتهاكات الصهيونية، والضغط على الكيان الصهيوني للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية والتي تطلق على تلك الأراضي اسم "الجولان السوري المحتل".