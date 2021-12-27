الأنبا يؤانس يترأس صلوات تسبحة كيهك بكنيسة الأنبا شنودة بأسيوط

يترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم، صلوات تسبحة كيهك، بكنيسة القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بمدينة البداري في محافظة أسيوط.

ويشارك نيافته في الكنيسة ذاتها صلوات القداس الإلهي، صباح غد الثلاثاء، بحضور كهنة وشمامسة الكنيسة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وينظم الأنبا يؤانس اجتماعه العام الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط، والذي يلقي خلال عظات روحية بهدف دعم أقباط إيبارشية أسيوط روحيًا عبر الاجتماعات الروحية الأسبوعية.