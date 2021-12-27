الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجهودات صندوق مكافحة الإدمان بمبادرة «حياة كريمة» خلال 2021 (انفوجراف)

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على الصفحة الرسمية  للصندوق عبر «فيسبوك»، تقريرًا عن مجهودات الصندوق على مدار عام 2021، في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة، وتم اختيار 2045  كادرًا من أبناء القرى وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية، ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى، في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‪.

وصرحت «القباج»، بأنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي، لافتة إلى أنه تم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، كذلك طباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج‪.

فيما أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق علاج الإدمان، أن العوامل الدافعة للتعاطي، وفقًا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية، والتفكك الأسري، ووهم علاج المشاكل الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، أيضًا توهم البحث عن المتعة، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج: «ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات».

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فيس بوك مخدرات وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة الادمان فيروس كورونا المبادرة الرئاسية

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