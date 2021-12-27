104 أكياس دم حصيلة حملة تبرع لطلاب صيدلة سوهاج

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج «EPSF-Sohag»، حملة كبرى للتوعية عن التبرع بالدم، تحت عنوان "أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم"، والتي استمرت لمدة ٤ أيام، وذلك بالمقرين القديم والجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص دائما على تنظيم مثل تلك الحملات الإنسانية لسد عجز أكياس الدم في مصر، ونشر ثقافة التبرع في جميع أنحاء المحافظات والجامعات المصرية.

وأوضح عبدالخالق أن الحملة هدفها الأول هو تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، مضيفا أن الحملة نُظمت عدة مرات داخل المحافظة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية التى تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم، لوقف طائلة أمراض الكبد والكلى وجميع الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، القائم بعمل عميد الكلية، أن الحملة نظمت بمشاركة بنك دم المستشفى الجامعي، حيث تم جمع ٣١ كيس دم في اليوم الأول، و٥٤ كيس دم في اليوم الثاني.

وأكد الدكتور محمد صلاح الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الحملة لم تكن مقصورة على نطاق الجامعة فقط، بل امتدت لتوعية المجتمع الخارجي تأكيدا على أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع في مصر، حيث واصلت الحملة فعالياتها بنادي سوهاج الرياضي، ثم توجهت إلى قرية عرب ساقلتا، بمشاركة بنك دم سوهاج الإقليمي، حيث تم جمع أكثر من ١٩ كيس دم.

وأضاف الدكتور محمود الأمير المنشاوي، رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي لمكتب الاتحاد بالكلية، أن الحملة تأتي ضمن خطة عمل الاتحاد (EPSF)، التي تسهم في حل المشاكل والقضايا الصحية بالبلاد، ومنها سد عجز أكياس الدم في مصر، وذلك تماشيًا مع اتجاهات الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

‏‎‎وأشار كل من محمود عماد، رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بسوهاج، وأحمد الطاهر مسئول التسويق، إلى أن الحملة أثمرت عن جمع ١٠٤ أكياس دم، وتوعية أكثر من ٢٤١٥ شخصا عن أهمية التبرع بالدم، موجهين الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق، لتقديم الدعم المستمر لهم.