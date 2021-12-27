الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم الوادي يوجه بضرورة سرعة إنجاز العمل ودقة الأداء

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، إجتماعا موسعا مع مجموعة من مديرى الإدارات النوعية بالمديرية، مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية ،مدير شئون العاملين ومدير إدارة الحسابات ومجموعة من العاملين بتلك الإدارات .

يأتى ذلك للوقوف على سير منظومة العمل وعرض الآراء والمقترحات والتى من شأنها رفع كفاءة العمل .

وخلال اللقاء وجه وكيل التعليم بالمحافظة بتكريم مجموعة من العاملين المتميزين لحسن الآداء والتميز فى العمل، لافتا ان التكريم دائما ينتظر كل متميز ولاتهاون مع أى مقصر أو متخاذل

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وكيل تعليم الوادي

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على الحضور، بضرورة سرعة إنجاز العمل وجودة ودقة الآداء فضلا عن التطوير المستمر فى الآداء وبذل المزيد من الجهد والعطاء للإرتقاء بالعمل والنهوض به وتحسين الآداء

وطالب مديرى الإدارات النوعية بعمل تقرير يومى من قبل مديرى الإدارات النوعية بما تم إنجازه بالعمل "ما ورد للإدارة " و مواجهة كافة العقبات والمشكلات إن وجدت والتى قد تعرقل سير منظومة العمل ووضع الحلول المناسبة لها على الفور، موجها الجميع بالتعاون وتضافر كافة الجهود من أجل المزيد من النجاحات وتحقيق أفضل النتائج على الدوام.

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وكيل تعليم الوادي

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد،   مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة  بمرافقة اللواء أحمد عبد الفتاح جودة رئيس الإدارة المركزية لأمن وزارة التربية والتعليم والسيد أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية ، والوفد المرافق ، وحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية ومدير إدارة الإحصاء بالمديرية. 

كما جرى مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة التى طرحها المكتب التنفيذى بالمدرسة وسط تفاعل من الجميع بإجادة الطالبات عرض جميع مقترحاتهن وآرائهن وكل ما يجول بخاطرهن بمنتهى الديمقراطية فى الحوار

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة لهذا المظهر المشرف اللائق متمنيا لطالبات المدرسة المزيد من التفوق والنجاح

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وكيل تعليم الوادي
تراس وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد اجتماعا موسعا منظومة العمل الآداء والتميز فى العمل سرعة إنجاز العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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