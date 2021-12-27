تفاصيل صلح بهاء سلطان ونصر محروس.. وإسعاد يونس تنشر صور جديدة

ينتظر الجمهور في الحادية عشرة من مساء اليوم الحلقة المنتظرة للصلح التاريخي بين المطرب بهاء سلطان والمنتج الموسيقي نصر محروس في برنامج صاحبة السعادة على قنوات دي إم سي برعاية الفنانة إسعاد يونس.

تفاصيل صلح بهاء سلطان ونصر محروس

انتهى الفريق خلال الأيام الماضية من تسجيل الحلقة الجديدة من البرنامج وانتهت الحلقة بالصلح التام، واليوم وقبل الحلقة بساعات نشرت الفنانة القديرة إسعاد يونس مجموعة من صور الحلقة للترويج لها وعلقت عليها، "لحظة تصالح نصر محروس و بهاء سلطان وأغاني جديدة على مسرح صاحبة السعادة".

وعلم الدستور أن مبادرة الصلح بدات بمطالبة الفنانة غسعادة يونس للمنتج نصر محروس الصلح مع بهاء سلطان قبل فترة طويلة فأبدى موافقة ولكنه لم يتخذ أمرا جادا في هذا الشأن وظلت الخلافات موجودة، وظلت القضايا مرفوعة بين الطرفين، وبعدها بفترة أعلن المنتج نصر محروس، الصلح بينه وبين المطرب بهاء سلطان، بعد خلاف استمر لما يقرب من 10 سنوات تسبب في إبعاد بهاء عن الساحة الفنية.

وانتشرت وقتها صور وفيديوهات من جلسة الصلح التي تمت بينه وبين المطرب بهاء سلطان داخل الاستديو الخاص به بمصر الجديدة وذلك بالتزامن مع القضية التي ربحها بهاء سلطان، ومن خلالها ألزمته المحكمة بإنهاء غناء 4 أغنيات متبقية في عقده مع نصر محروس.

وواصلت إسعاد الحاحها في أن يكون التصالح بشكل علني من خلال برنامجها وبالفعل يقدم بهاء عدد من الأغنيات المتفق عليها اليوم لإنهاء العقد ويحصل بهاء على إخلاء الطرف نهائيا من نصر محروس خلال الحلقة.

وشكر الثنائي إسعاد يونس على الخروج من الأزمة بالشكل الإعلامي اللائق بالرغم من انتهاء الأمور قبل الحلقة قانونيا وأن الأمر جاء بشكل يليق بالطرفين وبالبرنامج وأن نصر محروس قبل الحلقة لم يعد متحكما في بهاء سلطان على الإطلاق.

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