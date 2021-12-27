بعد واقعة موظف الـ«كول سنتر».. كيف يمكن التخلص من ضغط العمل؟

حالة من الانزعاج والحزن تسيطر على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب واقعة انتحار موظف لـ"كول سنتر" بعد التعرض للضغط خلال العمل، بمنطقة التجمع الخامس.

أكد زملاء الموظف والذي يدعى "نور" بأنه أقدم على الانتحار من خلال إلقاء نفسه من الطابق الثالث بمقر عمله، وذلك بعد التعرض للتوبيخ الدائم من قبل مديره، وخصم عدة أيام من راتبه والتهديد بالرفد.

ضغوط العمل والمرض النفسي

أوضح الدكتور أحمد هلال، استشاري الطب النفسي، أن ضغوط العمل تساهم في زيادة فرص الإصابة بالمشاكل النفسية، ولعل أبرزها الاكتئاب والعزلة عن الآخرين، بالإضافة إلى الشعور بالتوتر والقلق المزمن.

وأشار "هلال" إلى أن الكثير من العاملين والموظفين، لا يعون مخاطر التعرض الدائم للضغوط في العمل، خاصة المشاكل الخاصة بالصحة النفسية.

وقد أكدت الكثير من الدراسات النفسية، ارتفاع نسب الانتحار بين الموظفين والعمال، خلال العشر سنوات الماضية، الأمر الذي يهدد بخطر كبير.

كيفية التخلص من ضغوط العمل؟

يمكن التخلص من ضغوط العمل من خلال إدخال بعض العادات اليومية على حياتك، يرصد موقع "healthdigezt" عدد منها.

مشاهدة فيلم أو برنامج ترفيهي:

أوضح خبراء علم النفس، أن مشاهدة عمل ترفيهي بعد انتهاء يومك في العمل يساهم في تخفيف الضغط خلال أوقات العمل باليوم الثاني.

تنظيم المهام:

يعد تنظيم مهام يومك في العمل يساعد في تجنب التوتر والقلق، بالإضافة إلى الحصول على إنتاجية أفضل والابتعاد عن السلبية والفوضى بالعمل.

ممارسة الرياضة:

يمكنك تخفيف ضغوط العمل من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية، فإذا شعرت بالضغط والتوتر، فكل ما عليك هو النهوض من على مقعدك وممارسة رياضة المشي لمدة عشر دقائق.

النوم الجيد:

يعتبر الحصول على نوم جيد، من الأمور التي تساهم في تعديل كمياء المخ، بالإضافة إلى محاربة التوتر والقلق الناجم عن ضغوط العمل والحياة بشكل عام.

ممارسة تمارين التنفس:

يعد ممارسة تمارين التنفس من الأمور التي تساعد في التخلص من نوبات التوتر والقلق، فكل ما عليك هو تنظيم التنفس الخاص بك.