«فورين بوليسى»: روسيا أثبتت قدرتها العسكرية فى الفضاء ضمن سباق تسلح دولى

قال تقرير أمريكي، الأحد، إن اختبار روسيا أسلحتها المضادة للأقمار الصناعية، يأتي في سياق التنافس المتزايد بين القوى العظمى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين وسط اتجاه متزايد لتعزيز سباق التسلح في الفضاء.

وبحسب تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، اختبرت روسيا في 15 نوفمبر 2021، نظامًا للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية (ASAT) من خلال تدمير أحد أقمارها الصناعية غير النشطة على ارتفاع حوالي 300 ميل فوق سطح الأرض وعلى هذا الارتفاع، سوف يدور حطام القمر الصناعي حول الأرض لفترة طويلة وقد حددت الولايات المتحدة أكثر من 1500 قطعة.

ووجهت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية اتهامات قاسية ضد روسيا، متهمة موسكو بأنها غير مسؤولة وقامت بتعريض الأقمار الصناعية النشطة للخطر، بما في ذلك محطة الفضاء الدولية (وروادها) ومحطة الفضاء الصينية قيد الإنشاء. بالإضافة إلى ذلك ، انتقدوا روسيا لزعزعة استقرار النظام العالمي.

أسباب إظهار روسيا قوتها الفضائية

وأوضحت "فورين بوليسي"، أن سبب اختيار روسيا لاختبار وإظهار قدرتها الفضائية في هذا التوقيت، ربما تكون موسكو اعتقدت أنه يجب القيام بهذا الأمر في سياق التنافس المتزايد بين القوى العظمى والاتجاه المتزايد لتسليح الفضاء، وفي الوقت نفسه ، يفتح هذا الاتجاه للتسليح الباب أمام لوائح فضائية صارمة من شأنها أن تحد من تطوير واستخدام هذه القدرات ويمكن أن يكون عرض القدرة التكنولوجية قبل إنشاء لوائح دولية جديدة مفيدًا للأمن القومي ولأسباب سياسية.

وبحسب المجلة الأمريكية من خلال تدمير قمرها الصناعي في الفضاء، حققت روسيا هدفين، حيث عززت قدراتها الدفاعية والرادعة، وأظهرت قوتها أيضًا قبل اختبار قدرات ASAT وإثباتها واستخدامها، يمكن أن تحظرها الآليات الدولية أو تقيدها بشكل كبير بالإضافة إلى ذلك، ضمنت روسيا أنها ستكون طرفًا مهمًا في أي عملية تنظيمية دولية كبرى من خلال امتلاك مثل هذه القدرة علنًا.

التنافس الدولي على الفضاء

ومنذ الحرب الباردة، كانت الخبرة في الفضاء مؤشرا هاما على كونها قوة عظمى و في السنوات السابقة، عززت القوى العظمى الإنجازات التكنولوجية في الفضاء للاستخدامات السلمية كوسيلة للقوة والكفاءة في السنوات الأخيرة، أصبح إتقان تكنولوجيا الفضاء العسكرية أيضًا من الاهتمامات الرئيسية للقوى الناشئة والقوى المتوسطة الحجم.

وأضافت: "اتخذ الكثير منهم خطوات نحو تسليح الفضاء. في عام 2007 ، أجرت الصين اختبارًا للأقمار الصناعية المضادة للأقمار الصناعية، مما أدى إلى تدمير قمر صناعي صيني غير نشط. أصبحت الصين في المرتبة الثالثة في العالم لإظهار قدراتها المضادة للأقمار الصناعية بعد أن طورت القوى العظمى مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مثل هذه القدرات في الحرب الباردة".

تنظيم دولي للفضاء

وبحسب فورين بوليسي يمكن أن يكون عرض القدرة التكنولوجية قبل إنشاء لوائح دولية جديدة مفيدًا للأمن القومي ولأسباب سياسية.

وفي مارس 2019، أجرت الهند اختبارًا للأقمار الصناعية من خلال تدمير أحد أقمارها الصناعية على ارتفاع حوالي 180 ميلاً فوق سطح الأرض و كانت ردود الفعل الدولية على اختبار الهند معتدلة وتركز على الحاجة إلى تعزيز أمن الفضاء وخاصة مراقبة مسألة الحطام، ومن بين السياسات المقترحة أيضا وضع تدابير نشطة وسلبية لحماية الأقمار الصناعية ، بما في ذلك القدرة الحقيقية على العمل في الفضاء.

وبحسب "فورين بوليسي" بدأت المملكة المتحدة أيضًا في إعادة هيكلة تنظيمها وقدراتها الفضائية وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية لم تصادق صراحة على تطوير قدرة الفضاء المضاد ، فقد اعترفت بالفضاء كمجال مهم مع إنشاء قيادة الفضا، و في يوليو الماضي أقرت الحكومة اليابانية مشروع قانون لإنشاء منظمة عسكرية جديدة لحماية الأقمار الصناعية اليابانية، تسمى وحدة مهمة المجال الفضائي داخل قوة الدفاع الذاتي الجوية.