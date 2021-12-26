«البحراوي ونيكول سابا» في حفل رأس السنة بالحرم اليوناني

يستعد المطرب الشعبي رضا البحراوي واللبنانية نيكول سابا للاحتفال بليلة رأس السنة وسط جمهورهم بالقاهرة بمشاركة “DJ Shark” وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري داخل الحرم اليوناني بوسط القاهرة.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور مقسمة إلى 3 فئات الأولى جاءت بمبلغ 750 جنيها، والثانية بمبلغ 500 جنيها مصريا والفئة الثالثة بملغ 300 جنيها مصريا ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الرابعة مساء على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر أن تقدم نيكول سابا خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياتها التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: كل من أغنية "براحتي"، التوتو ني"، "قررت"، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل" ، "سهر الليالي".. بالإضافة إلى "صورة سيلفي" و"الجو حلو" وغيرها من الأغنيات.

وانتهت نيكول من تصوير فيلمها السينمائى الجديد " مفتاح الحب" الذي تجسد بطولته وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وتم تصويره بالكامل في أبوظبي ومن المقرر طرحه في موسم عيد الحب 2022.

وكانت نقابة المهن الموسيقية اصدرت في يوم 5 سبتمبر الماضي، قرارا بوقف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، مع الالتزام بدفع إيجار فرقته الغنائية طوال مدة الإيقاف، وذلك بعد التحقيق معه بشأن الخلافات التي نشبت بينه ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب هذه الأزمة، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارًا جديدًا بمنع استعانة الفنانين بـ"فلاشة" في أي حفل غنائي، وأن يكون مصاحبًا للمغني فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، بدءا من يوم الخميس 16 سبتمبر عام 2021.