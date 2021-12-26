عمرو عبدالجليل يشارك في أولى جلسات تصوير فيلم «شمس» (صور)

بدأ فريق عمل فيلم «شمس» تصوير أولى مشاهد الفيلم داخل ڤيلا شعيب بحضور أبطال العمل، وهم كل من "عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي".

الفيلم مأخوذ عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من "لوكيشن"، حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب، ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت للتصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.

محمود عبدالمغني في الكواليس

ويعتبر «شمس» هو أول تعاون بين عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني سينمائيًا، والفيلم من إخراج معوض إسماعيل، ومعالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.