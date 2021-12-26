الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو عبدالجليل يشارك في أولى جلسات تصوير فيلم «شمس» (صور)

محمود عبدالمغني في
محمود عبدالمغني في الكواليس

بدأ فريق عمل فيلم «شمس» تصوير أولى مشاهد الفيلم داخل ڤيلا شعيب بحضور أبطال العمل، وهم كل من "عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي".

الفيلم مأخوذ عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من "لوكيشن"، حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب، ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت للتصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.

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محمود عبدالمغني في الكواليس 

ويعتبر «شمس» هو أول تعاون بين عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني سينمائيًا، والفيلم من إخراج معوض إسماعيل، ومعالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

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محمود عبدالمغني في الكواليس 
بالهرم تمر امية الصاوي انط منطقة شبرا الش طال لكاتب

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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