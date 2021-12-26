ننشر أسعار كتب المناهج المطورة لطلاب المدارس الرسمية لغات

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، حقيقة إجبار أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات، على شراء الكتب المطورة للصفوف الأولى.

وأوضحت المصادر لـ«الدستور»، أن شراؤها ليس إجباريا، ولكن الالتزام بتدريسها هو الأهم، موضحة أنه لم يصل إلى المديريات التعليمية أي خطاب يفيد بأن شراء الكتب إجباري.

وفي ذات السياق نرصد أبرز أسعار الكتب كالتالي:

«أسعار الكتب في الترم الثاني فقط لرياض الأطفال»

- كتب الصف الأول kg1 في المدارس التجريبية والخاصة لغات إنجليزي 402.5 جنيه.

- كتب رياض أطفال kg1 في المدارس لغات فرنسي 230 جنيها.

- كتب رياض أطفال kg1 في المدارس الخاصة عربي 230 جنيها.

«أسعار الكتب للصف الأول الابتدائي»

- كتب الصف الأول الابتدائي في المدارس التجريبي والخاصة لغات إنجليزي 460 جنيها.

- كتب الصف الأول الابتدائي في المدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي 287.5 جنيه.

- كتب الصف الأول الابتدائي في المدارس الخاصة عربي 287.5 جنيه.

«أسعار الكتب للصف الثاني الابتدائي»

- كتب الصف الثاني الابتدائي في المدارس التجريبي والخاصة لغات إنجليزي 517.5 جنيه.

- كتب الصف الثاني الابتدائي في مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي والخاصة عربي والدولية 345 جنيها.

«أسعار الكتب للصف الثالث الابتدائي»

- كتب الصف الثالث الابتدائي في المدارس التجريبية و الخاصة لغات إنجليزي 517.5 جنيه.

- كتب الصف الثالث الابتدائي في مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي والمدارس الخاصة عربي 345 جنيها.

«أسعار الكتب للصف الرابع الابتدائي »

- كتب الصف الرابع الابتدائي في مدارس التجريبية و الخاصة لغات إنجليزي 747.5 جنيه.

- كتب الصف الرابع الابتدائي في مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي والخاصة عربي 575 جنيها.