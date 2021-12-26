الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة ابنة ملحن شهير داخل شقة بأحد الكمبوندات بالتجمع الخامس

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة ابنة ملحن خليجي شهير داخل شقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة “أ. ع”، 24 سنة. 

دلت تحريات أجهزة الأمن على أن المتوفية تحمل جنسية عربية ووالدها ملحن موسيقي شهير، ويقوم رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة للمشرحة زينهم وتحرر محضر بالواقعة.

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العثور على جثة ابنة ملحن شهير داخل شقة بأحد الكمبوندات بالتجمع الخامس

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