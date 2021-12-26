الأدلة الجنائية: لا شبهة جنائية فى حريق «شقة بولاق»

انتقل فريق من الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، لمعاينة حريق شب في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

وأسفرت معاينة الشقة عن وجود بعض التلفيات بالأثاث دون إصابات بين المقيمين بها.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد اندلاع حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.