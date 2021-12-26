الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأدلة الجنائية: لا شبهة جنائية فى حريق «شقة بولاق»

حريق
حريق

انتقل فريق من الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، لمعاينة حريق شب في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.
وأسفرت معاينة الشقة عن وجود بعض التلفيات بالأثاث دون إصابات بين المقيمين بها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد اندلاع حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

فريق من الأدلة الجنائية بولاق الدكرور حريق معاينة مديرية أمن الجيزة

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