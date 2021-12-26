الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مدينة المحلة ستشهد نقلة نوعية في العديد من المشروعات خاصة مشروعات الرصف والتطوير خلال العام المالي 2021-2022، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، يرافقه النائب أحمد بلال، لتفقد أعمال التطوير بشارع جمال عبد الناصر في حي ثان المحلة، حيث يتم حاليا دراسة مقترح إنشاء أول ممشى لأهالي مدينة المحلة الكبرى للشارع بطول 1600 متر، حيث ستقوم المحافظة عقب الرصف بدراسة تركيب الانترلوك ومقاعد الجلوس وأعمدة الإنارة، إلى جانب المشاركة المجتمعية من أهالي منشأة البكري بزرع أشجار الزينة والأشجار المثمرة.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي ثان المحلة، أحمد المغاوري، برصف جزء إضافي من الشارع بطول 300 متر وحتى مزلقان العلو، والبدء في تخطيط الشارع الذي تم تخصيصه لممارسة رياضة الدراجات.

 

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة

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