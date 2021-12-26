الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين إصابات كورونا بعدد من الدول العربية خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات كورونا في
إصابات كورونا في الدول العربية

شهدت الدول العربية تباينًا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، ففي الكويت، سجلت 150 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 43، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 414911، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411299، والوفيات 2468.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة الجزائرية 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم - أن إجمالي الإصابات بلغ 216 ألفًا و 376 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 229 حالة.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات إلى955587 .

وأشارت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت اليوم حالتي وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14827، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937578.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، لافتة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 4.65%.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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