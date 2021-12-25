بيراميدز وحمو بيكا.. الأكثر بحثا في جوجل اليوم السبت

تصدر بيراميدز اهتمامات المصريين، اليوم السبت، 25 ديسمبر 2021، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل»، بينما حل حمو بيكا ثانيًا في ترتيب أكثر الموضوعات بحثًا، بينما جاء أشرف حكيمي كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها، وهو ما ترصد “الدستور” تفاصيله في السطور التالية.

بيراميدز

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مع منافسه بيراميدز بنتيجة 1/1، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، تقدم بيراميدز في الدقيقة 42 من الشوط الأول بهدف سجله محمود وادي.

وارتكب شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز، خطأ قاتلا أمام مرماه بعدما حاول الإمساك بالكرة ثم سقطت من يديه ليهديها لإبراهيم يحيى لاعب إنبى الذى سجل منها هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 49.

حمو بيكا

أثار مؤدى المهرجانات حمو بيكا حالة من الجدل الواسع خلال 48 ساعاة الماضية بسبب ما تردد حول سقوطه على المسرح فى السعودية فضلا عن اعلانه الاعتزال وهو ما جعله يتصدر تريند جوجل.

كشف الفنان حمو بيكا، حقيقة فيديو سقوطه من أعلى خشبة المسرح، والذي تداوله رواد مواقع السوشيال ميديا.

وقال بيكا خلال بث مباشر عبر انستجرام: "طالع اقول كلمتين للناس اللي مبتحبليش الخير، مسرح ايه اللي أنا وقعت عليه، واللي كانت شغاله دي مزيكا اجنبي هو دلوقتي بغني اجنبي، أنا بخير وبسلامة ودلوقتي في السعودية وعندي حفلات هناك".

حكيمي

نشرت الصحيفة البريطانية (جارديان)، لائحة تضم 100 لاعب الأفضل عالميا، وضمت اللائحة، النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير باري سان جيرمان الفرنسي، حيث جاء في الرتبة 38 عالميا، والرابع افريقيا والثاني عربيا، بعد الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي احتل الرتبة الثالثة عالميا وراء صاحب الصدارة، المهاجم البولوني ونجم باير ميونيخ، روبير لوفاندوفسكي، والبرغوت الارجنتيني، لاعب باري سان جيرمان، ليونيل ميسي.



بينما احتل حارس مرمى منتخب أسود التيرانغا (السنيغال) وتشيلسي، ادوارد ميندي، الرتبة 20 عالميا، الثاني إفريقيا، ويليه مواطنه ساديو ماني نجم ليفربول، في الرتبة 23 عالميا والثالث افريقيا.

أما نجم الكرة الجزائرية ومهاجم مانشستر سيتي، رياض محرز، فقد جاء تصنيفه في المركز 60 عالميا، الخامس افريقيا والثالث عربيا.