مصرع وإصابة 3 في حادث مروري بطريق أسيوط سوهاج الزراعي

شهدت محافظة أسيوط، اليوم السبت، مصرع شخص وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بطريق أسيوط سوهاج الزراعي الشرقي بمركز البداري.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ودراجة نارية موتوسيكل أمام قرية نجع زريق ووجود وفاة ومصابين.

على الفور انتقل إلى موقع ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 3181 ن ق ودراجة نارية موتوسيكل دون لوحات.

أسفر الحادث عن مصرع عماد. ع. ع 40 عاما مقيم نجوع المعادي وإصابة أحمد. م. ع 30 عاما، وشقيقه طلعت 50 عاما مقيمين نجوع المعادي بالبداري، تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي وتحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.