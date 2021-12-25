حماية المستهلك: تحرير 106 محاضر لمنشآت مخالفة فى 7 محافظات

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز واصل حملاته المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

ووجهت أفرع الجهاز الإقليمية عددًا من الحملات على الأسواق، بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، نرصدها في السطور التالية..

فرع الشرقية

ضبط عدد من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر في عدد من محلات مستلزمات الأجهزة الطبية، وغلق 3 عيادات طبية لعدم وجود تراخيص.

فرع أسيوط

تحرير 8 محاضر للمحلات المخالفة لقانون حماية المستهلك بعدم الاعلان عن الأسعار، تحرير 17 محضرًا لعدد من شركات ومحلات بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط 3600 شريط سكر و161 جهاز طبي (ضغط / سكر / اكسجين / حرارة ).

فرع بني سويف

غلق 14 معمل تحاليل طبية وعيادة ومركز تجميل لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.

وغلق أكاديمية تدريب تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير 3 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية والعمل بدون ترخيص.

كما تم تحرير 10 محاضر لعدد من شركات المستحضرات الطبية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير غير قانونية وتخالف قانون حماية المستهلك.

فرع بورسعيد

تحرير 6 محاضر لعدد من المطاعم والسوبر ماركت، وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين.

تحرير محضرين لإحدى شركات المستلزمات الطبية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

وتحرير محضر إعاقة عمل مأمور ضبط قضائي لأحد المحلات لعدم تمكين الحملة من أداء عملها ومنع أفراد الحملة من التحفظ علي المضبوطات المقلدة بالمحل.

فرع جنوب سيناء

تحرير 9 محاضر لعدد من محال المستلزمات الطبية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 17 محضرًا لعدد من المحلات التجارية للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم وجود شهادات صحية.

وتحرير 41 محضرًا لعدد من المنشأت الفندقية لضبط عدد من المخالفات منها نقص الاشتراطات الصحية.

فرع أسوان

تحرير 8 محاضر لعدد من الشركات ومحلات المستلزمات الطبية لضبط كمية من الأجهزة مجهولة المصدر.

فرع سوهاج

تحرير 12 محضرًا لعدد من محلات المستلزمات الطبية لضبط أجهزة طبية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.