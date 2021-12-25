السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

قريطم: الرئيس السيسي يؤسس لدولة عصرية حديثة وحياة كريمة لكل المصريين

علاء قريطم
علاء قريطم

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، لسلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد"، من محافظة قنا.

وتضمنت الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، وتحديدًا المحاور العرضية على نهر النيل، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى في مجال الطرق والكباري، تؤكد أن الرئيس السيسي يؤسس لدولة عصرية حديثة وحياة كريمة لكل المصريين.

وقال قريطم إن هذه المشروعات سيكون لها مردود إيجابي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وذلك بعد أن شملت افتتاحات اليوم، أضخم محور من نوعه فى قنا وهو "محور الشهيد باسم فكرى" الذى يربط بين شرق محافظة قنا وغربها، مما يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وأشاد النائب علاء قريطم بتوجيهات الرئيس السيسي لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتى تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية في كل ربوع المعمورة.

وأكد عضو مجلس النواب أن المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد وتحديدًا مشروع المجمع الصناعي بمدينة البغدادي في محافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والمجمع الصناعي بمحافظة قنا، والمجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ستعمل على تحقيق التنمية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وقال قريطم إن الإنجازات التي تشهدها محافظات الصعيد توكد أن قطار التنمية لن يتوقف بفضل جهود ورؤية القيادة السياسية الحكيمة لبناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة التعمير والبناء.

عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب مدينة الغردقة محافظات الصعيد الصناعة الوطنية

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