فحص أكثر من 2 مليون مواطن مجانا في كفر الشيخ خلال 2021

تعددت الإنجازات التي تحققت خلال عام 2021 في قطاع الصحة في كفر الشيخ علي رأسها افتتاح عناية مستشفى فوه المركزي بسعة 13 سرير، وتشغيل 3 حضانات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وزيادة 75 ماكينة غسيل كلوي ليصبح العدد الكلي 493 ماكينة، وزيادة عدد أسر العناية المركزة ل 279 وزيادة أجهزة التنفس الصناعي للكبار والأطفال ل 133 جهاز، وزيادة عدد الحضانات لـ182 حضانة و48 جهاز تنفس صناعي، كما تم تركيب 16 جهاز أشعة مقطعية وتركيب جهاز أشعة مقطعية بمستشفى برج البرلس و الحميات ومستشفى فوه.

كما تمكنت مديرية الصحة خلال عام 2021 من تنفيذ مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوقيع الكشف الطبي على 60 ألف مواطن، وتم إجراء الكشف الطبي على 89199 طالب في مبادرة سوء التغذية والأنيميا والتقدم ،وتم إجراء الكشف الطبي على 914735 سيدة خلال مبادرة صحة المرأة، وتم إجراء الكشف الطبي على 142742 مولود في مبادرة السمعيات، وتم إجراء الكشف الطبي على 54145 سيدة خلال مبادرة الأم والجنين.

أما إدارة الصيدلة تمكنت من ترخيص 226 صيدلية وأغلقت 47 صيدلية مخالفة وإلغاء تراخيص 59 صيدلية، وتمكنت إدارة العلاج الحر من الترخيص لـ280 منشأة طبية خاصة وغلق 1036 منشأة خاصة مخالفة، كما تم عقد 40 دورة تدريبية وافتتاح 7 فصول جديدة بمدارس التمريض ضمن ميزانية الدولة وتم إنشاء 35 مركز تلقي لقاح ثابت إلى جوار الفرق المتنقلة في جميع أنحاء المحافظة، كما تم تنظيم 46 قافلة طبية بالقرى قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن.

ومؤخرا، أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمديرية الشئون الصحية التي قامت بالمشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات حتى الآن، وذلك خلال 4 أيام قد تمكنت تغطية نسبة بلغت 98% وبلغ عددهم 535382 طفل على مستوى المحافظة.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أنه يتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بالمجان، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة، موجهة الشكر الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وأثنت على ما تم تحقيقه حتى الآن في ظل الظروف الاستثنائية الحالية ، والطقس شديد البرودة.

وتصدرت إدارة سيدى سالم الصحية الإدارات الصحية بنسبة تغطية 100.1%، تلتها إدارتي الرياض وبيلا بنسبة تغطية 100%.