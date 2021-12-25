السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مقاول متهم بقتل جاره لسرقته فى القليوبية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس مقاول متهم بقتل جاره بغرض سرقة أمواله، بدائرة مركز شرطة أول شبرا الخيمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

بدأت التفاصيل بورود بلاغ للأجهزة الأمنية، من إحدى السيدات، باختفاء والدها -تاجر خردة- عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالي لمقابلة أحد الأشخاص - لا تعلم بياناته - وأثناء السير في إجراءات البحث جرى العثور على جثته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مقاول جار المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته، اعترف بقتل المجني عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجني عليه بتعرفه على أحد الأشخاص -تاجر خردة- وأن الأخير لديه كمية من الخردة يقوم بعرضها للبيع، وأعطاه رقم هاتف آخر للمتهم.

وأوضحت التحريات أنه تجاوب مع المجني عليه على أنه التاجر الوهمي، واتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك قام المتهم بالتعدي عليه مسببًا وفاته، واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته، وألقى جثته في إحدى المناطق بدائرة القسم، وجرى العثور على جثة المجني عليه، كما أرشد عن جزء من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.

مركز شرطة شخصية المنوفية أمن شبرا الخيمة المباحث المباحث الجنائية

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وائل لطفي

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