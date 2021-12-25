الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعًا طارئًا الإثنين بشأن كورونا

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا بشأن كورونا، يوم الإثنين القادم، في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بفسروس كورونا المستجد، وفقًا لما أعلنه قصر الرئاسة بفرنسا.

وقال البيان الرئاسي: أنه سيعقب الاجتماع المقررعقده في الساعة 3 عصرًا بتوقيت جرينتش اجتماع لمجلس الوزراء.

يأتي هذا فيما بدأت فرنسا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة، حيث أصبح المتحور "أوميكرون " شديد العدوى ويشكل حوالي 20 % من الإصابات بالفيروس في مقابل 10 % خلال الأسبوع الماضي، بعد إجراء مماثل في دول أوروبية أخرى.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"، "باشرنا رسميًا تلقيح الأطفال" من هذه الفئة العمرية، موضحًا من جهة أخرى أن الجرعة المعززة لن تشمل الشباب "في الوقت الراهن".

من جانبها، دعت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، الشركات إلى تعزيز العمل من المنزل في مواجهة كوفيد-19، داعية إياها من الآن للاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

وسبق لدول أوروبية عدة أخرى من بينها فنلندا وبلجيكا والدانمارك والنمسا واليونان وقبرص وإسبانيا والبرتغال أن وسعت نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا ليشمل الأطفال.