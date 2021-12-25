السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعًا طارئًا الإثنين بشأن كورونا

ماكرون
ماكرون

يعقد  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا بشأن كورونا، يوم الإثنين القادم، في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بفسروس كورونا المستجد، وفقًا لما أعلنه قصر الرئاسة بفرنسا.

وقال البيان الرئاسي:  أنه سيعقب الاجتماع المقررعقده في الساعة 3 عصرًا بتوقيت جرينتش اجتماع لمجلس الوزراء.

يأتي هذا فيما بدأت فرنسا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة، حيث أصبح المتحور "أوميكرون " شديد العدوى ويشكل حوالي 20 % من الإصابات بالفيروس في مقابل 10 % خلال الأسبوع الماضي، بعد إجراء مماثل في دول أوروبية أخرى.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"، "باشرنا رسميًا تلقيح الأطفال" من هذه الفئة العمرية، موضحًا من جهة أخرى أن الجرعة المعززة لن تشمل الشباب "في الوقت الراهن".

من جانبها، دعت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، الشركات إلى تعزيز العمل من المنزل في مواجهة كوفيد-19، داعية إياها من الآن للاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

وسبق لدول أوروبية عدة أخرى من بينها فنلندا وبلجيكا والدانمارك والنمسا واليونان وقبرص وإسبانيا والبرتغال أن وسعت نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا ليشمل الأطفال.

 

ماكرون الرئيس إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كورونا “أوميكرون”

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 25 -12-2021

مطار مرسى علم يستقبل 80 رحلة طيران على مدار الأسبوع الجاري

صحيفة جزائرية تشير إلى أهمية محور الجزائر ـ القاهرة فى استعادة القارة الإفريقية لسيادتها

اليونان: مقتل 13 شخصًا وإنقاذ 62 فى ثالث تحطم لمراكب المهاجرين

صحيفتان سعوديتان: هدف التحالف العربى هو استعادة الشرعية إلى اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية