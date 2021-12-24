رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

واصلت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات والأتربة من شوارع الأحياء ومداخل ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وقامت برفع 55 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وقال أيمن حسانين رئيس حي جنوب مدينة المنيا، إن قسم البيئة بالحي واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع الحي بإشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس مدينة المنيا أعمال الحملة، حيث تم رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي.

وأضاف محمود حسين رئيس حي شمال المدينة أنه مواصلة أعمال وحملات النظافة بشوارع الحي، حيث تم رفع 15 طن من مخلفات وقمامة لتوفير بيئة صحية للمواطنين نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة أن قسم البيئة بالوحدة المحلية بالقرية واصل جهوده المبذولة في قطاع النظافة برفع 20 طن من المخلفات والتراكمات الصلبة والزراعية بنطاق القرية والتوابع.