السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الكرازة

مطران «الأسقفية» مصليًا لمصر: نصلى أن يمنح الله بلادنا سلامًا

سامي فوزي
سامي فوزي

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد قائلًا: «نصلي أن يمنحنا الله سلامًا».

وتابع في عظة القداس: «أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا لنحتفل بأمان».

وردد رئيس الأساقفة: «نصلي لأجل مصر لقد عشنا بناء مشروعات عملاقة فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك».

وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة وقدم المطران الشكر لكلا من دكتور محمد أبو زيد الأمير مندوبًا عن شيخ الأزهر واللواء ياسر عبد المعبود نائبا عن وزير الداخلية ومحمد عبد العليم ممثل حزب المصريين الأحرار وهاني جاب الله ممثل عن دار الكتاب المقدس.

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