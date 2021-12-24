الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرؤية والإنجاز.. كيف قدمت مصر الحماية إلى اللاجئين؟

الحماية إلى اللاجئين
الحماية إلى اللاجئين

امتد تأثير سياسة مصر الخارجية إلى كافة الملفات التي تمثل خطوات ضرورية لتحقيق الأمن والسلم العالميين، والتي تضمنت مشاركة فعالة بشدة عبر المنظمات والهئيات الأممية والدولية.

ولم تتدخر مصر جهدًا في الملفات التي هم العالم بأسره، عبر وجودها القوي في العديد من المنظمات الدولية، ودعم اتخاذ القرارت التي من شأنها توفير مستقبل أكثر سلامًا وتنمية للأجيال المقبلة.

وحققت مصر نجاحًا جليًا خلال السبعة سنوات الماضية،  على صعيد المنظمات الإقليمية والدولية، فيما يخص عدة ملفات أبرزها دعم اللاجئين، وإرساء السلام والتنمية المستدامة.

مصر تنطلق.. إشادات دولية 

وأعربت العديد من المنظمات الدولية عن أهمية وتأثير السياسة الخارجية المصرية في مختلف القضايا الملحة، والتي نتج عنها خطوات متميزة لحل تلك المشكلات.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

قالت المفوضية السامية إن مصر قدمت حماية للاجئين، موضحة: "اتسمت بيئة الحماية للاجئين في مصر بالاستقرار، وذلك في ضوء استمرار حسن ضيافة اللاجئين السوريين من جانب الدولة المصرية".

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر

أكد لوران دي بويك رئيس البعثة أن مص تولي اهتمام استثنائي للاجئين، قائلا: "تؤكد مصر بشكل دائم على الاهتمام الاستثنائي والالتزام تجاه كل من هم موجودون في مصر".

الإعلان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية 

جاء في الإعلان المشترك عن قمة «مصر وقبرص واليونان»: "نقدر الانجازات التي حققها الجانب المصري في إجهاض كافة محاولات الهجرة غير الشرعية عبر سواحله وتعامله باستراتيجيات وطنية شاملة مع هذا الملف".

سكرتير عام الأمم المتحدة

أوضح أنطونيو جوتيريش: "نقدر التعاون المستمر بين مصر والأمم المتحدة، ومشاركتها الفعالة بمختلف أنشطة المنظمة من خلال دورها المحوري في إرساء السلام وتحقيق التنمية، الأمر الذي اتضح خلال رئاستها لمجموعة الـ 77 وللاتحاد الإفريقي".

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وائل لطفي

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