الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

محيط كاتدرائية العذراء للكاثوليك يشهد تشديدات أمنية استعدادًا لبدء قداس العيد

محيط كاتدرائية العذراء
محيط كاتدرائية العذراء للكاثوليك يشهد تشديدات أمنية

شهد محيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك، تشديدات أمنية استعدادًا لترؤس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، بمعاونة الأنبا يوحنا قلته، والأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك الأسبق.

كما يشارك في صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، سفير الفاتيكان بمصر نيقولاس هنري، والأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى، وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وعدد من السفراء.

ومن المُقرر أن يستقبل الأنبا إبراهيم إسحق، غدًا السبت، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالدار البطريركية بمنطقة كوبرى القبة بالقاهرة، والذي يترأس وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح  بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، إلا أن البابا بيوس الحادي عشر في الكنيسة الكاثوليكية ثبّت عام 1921 الحدث على أنه في منتصف الليل رسميًا.

رئاسة الجمهورية السيدة العذراء الكنيسة القبطية البابا تواضروس الأنبا كيرلس عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني كاتدرائية الكنائس قداس عيد الميلاد الأقباط الكاثوليك

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