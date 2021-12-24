النمسا تطالب بإعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لموظفي الرعاية الصحية

طالب المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، اليوم الجمعة، إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لبعض موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين الرئيسيين.

ونشر المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، في وقت متأخر من مساء أمس، إلى عدم وجود بيانات علمية كافية لديه كي يوصي بإعطاء الجرعة الرابعة على نطاق أوسع.

وذكر المجلس، وفق وكالة رويترز، إنه في ضوء موجة أوميكرون الوشيكة، يمكن إعطاء جرعة رابعة للفئات المعرضة لخطورة أعلى، مثل العاملين بالرعاية الصحية وفي المناطق الحرجة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثالثة".

وأعلنت النمسا الأربعاء الماضي أنها ستشدد القيود مرة أخرى اعتبارا من 27 ديسمبر لإبطاء انتشار المتحور أوميكرون.

في السياق، أعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم بجرعتين.

وفي سياق متصل، أدى الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" إلى كسر أرقام الجائحة القياسية، وإغلاق الحدود في أجزاء عديدة من العالم، في وقت تتسارع فيه الدول والعلماء لفهم انعكاسات السلالة الجديدة، قبل أن تصبح المهيمنة، بدلًا من متحوّر "دلتا"، في جميع أنحاء العالم.