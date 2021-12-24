الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تطالب بإعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لموظفي الرعاية الصحية

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

طالب المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، اليوم الجمعة، إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لبعض موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين الرئيسيين. 

ونشر المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، في وقت متأخر من مساء أمس، إلى عدم وجود بيانات علمية كافية لديه كي يوصي بإعطاء الجرعة الرابعة على نطاق أوسع.

وذكر المجلس، وفق وكالة رويترز، إنه في ضوء موجة أوميكرون الوشيكة، يمكن إعطاء جرعة رابعة للفئات المعرضة لخطورة أعلى، مثل العاملين بالرعاية الصحية وفي المناطق الحرجة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثالثة".

وأعلنت النمسا الأربعاء الماضي أنها ستشدد القيود مرة أخرى اعتبارا من 27 ديسمبر لإبطاء انتشار المتحور أوميكرون.

في السياق، أعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم بجرعتين.

وفي سياق متصل، أدى الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" إلى كسر أرقام الجائحة القياسية، وإغلاق الحدود في أجزاء عديدة من العالم، في وقت تتسارع فيه الدول والعلماء لفهم انعكاسات السلالة الجديدة، قبل أن تصبح المهيمنة، بدلًا من متحوّر "دلتا"، في جميع أنحاء العالم. 

النمسا اللقاحات رابعة إعطاء كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

مفارقات قضية الآثار الكبرى.. التقرير الطبي: حسن راتب واعي وبصحة جيدة

الآن رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

كتاب الرؤية والإنجاز| الإفراج عن 6400 ضمن مبادرة «سجون بلا غارمين» خلال 7 سنوات

سفير مصر بالرياض يبحث الاستعدادات لموسم الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط