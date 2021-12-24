الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

الجولان
الجولان

تعقد الحكومة الإسرائيلية، بعد غدٍ الأحد، اجتماعها الأسبوعي في هضبة الجولان المحتلة، وذلك للمصادقة على خطة من أجل مضاعفة عدد المستوطنين هناك، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وقررت حكومة إسرائيل عقد اجتماعها بشكل خاص داخل الجولان هذا الأسبوع للموافقة على زيادة عدد المستوطنين في تلك المنطقة، على الحدود مع سوريا، إذ إن خطتها تتضمن استثمارات بمليار شيكل، وتشارك فيها معظم الوزارات. 

وجاءت تلك الخطة بقرار من نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجدعون ساعر، وزير القضاء، وتشارك فيه 8 وزارات أخرى، أبرزها السياحة والاقتصاد والبناء والاستيطان، بالإضافة إلى سلطة الأراضي الإسرائيلية.

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