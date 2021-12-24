بابا الفاتيكان: أتمنى أن يحمل عيد الميلاد «بعض الهدوء» للمحتفلين

التقى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في قاعة بولس السادس، موظفي الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان، مع عائلاتهم لتبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد.

وقال بابا الفاتيكان خلال كلمته: “نشكر الله الذي سمح لنا أن نجتمع مرة أخرى لنتبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد. أتمنى أن يحمل لكم عيد الميلاد بعض الهدوء، لاسيما إذا كنتم تمرون بفترة عصيبة، أو بحالة قلق، كل أسرة لديها هذه الفترات، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك مواقف أكثر صعوبة. أُصلّي لكي ينال نعمة السلام الشخصي والعائلي جميع الذين هم في أمس الحاجة إليها. إنَّ الوباء قد تسبّب في كثير من المشاكل للعائلات، مشاكل اقتصادية ونفسية. أفكر في الأطفال والمراهقين الذين تأثروا بشكل خاص بفترات العزلة والتعلم عن بعد. ولكن كل عمر كان له صعوباته".

وأضاف: “أما بالنسبة للعمل فكما قلت لكم العام الماضي، فقد حاولنا ضمان الوظائف، والتزمنا بعدم ترك أي شخص بلا عمل. بالطبع، لم تكن إدارة فترة الإغلاق سهلة. أعلم أنه كان هناك بعض المشاكل؛ وآمل أن يتم التوصل إلى حلول مرضية من خلال الحوار ومحاولة الاتفاق على حل وسيط في احترام حقوق العمال والخير العام”.

وتحتفل الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مساء اليوم بقداس عيد الميلاد المجيد.