فرنسا تعلن تسجيل رقم قياسى فى عدد الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 91 ألفا و 608 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو أعلى عدد تشهده البلاد منذ بداية الجائحة.



وأشار وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران في وقت سابق إلى أسوأ الاحصاءات التي تم تسجيلها حتى الآن، وكان ذلك في إشارة إلى عدد أقل.



وتتزايد أعداد الحالات في فرنسا، مع انتشار المتحور أوميكرون الذي لديه قابلية أكثر على الانتشار بسرعة.



وارتفع معدل الإصابة على مدار سبعة أيام، لتصل 565 شخصا لكل 100 ألف نسمة، مما دفع بعض الدول لتصنيف فرنسا على أنها منطقة عالية الخطورة.



وبالنظر إلى هذه الأرقام المتزايدة، تسعى الحكومة الفرنسية لفرض قيود جديدة على المطاعم والمؤسسات الثقافية، حيث يتعين على الأشخاص في الوقت الراهن إثبات تلقيهم التطعيم أو تعافيهم أو نتيجة سلبية لفحص فيروس

كورونا قبل الدخول.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.