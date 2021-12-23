الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

معهد روبرت كوخ: وصول متحور كورونا إلى جميع الولايات الألمانية

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات عن وصول متحور كورونا الجديد "أوميكرون" إلى كل الولايات الألمانية في الوقت الراهن.
 

وكتب المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم الخميس أنه بالرغم من أن النسبة الأغلب من الإصابات لا يزال سببها متحور دلتا، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمتحور أوميكرون ارتفع على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.
 

وأوضح المعهد أنه بحلول الحادي والعشرين من الشهر الجاري أمكن إثبات أن 441 حالة إصابة سببها متحور أوميكرون عن طريق التسلسل الجيني للفيروس. 
 

يذكر أن جزءا صغيرا من العينات الإيجابية في ألمانيا يخضع للفحص بحثا عن متحورات كورونا.
 

وأضاف المعهد: "بيانات الإبلاغ الحالية عن الأعراض تشير إلى أن مسارات المرض طفيفة لدى المصابين الحاصلين على التطعيم الكامل أو الحاصلين على الجرعة التنشيطية".
 

وذكر المعهد أنه تلقى بيانات عن الأعراض لما مجموعه أكثر من 1200 حالة إصابة، مشيرا إلى أن غالبية الحالات إما كانت بدون أعراض أو بأعراض خفيفة وأكثر هذه الأعراض الرشح والسعال وآلام الحلق.
 

وتابع المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابات بمتحور أوميكرون التي دخل أصحابها إلى المستشفى بلغ 28 حالة، فيما ثبتت وفاة شخص واحد متأثرا بإصابته.
 

وأكد الخبراء دائما أنه مع العدد المرتفع المتوقع للمصابين في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، فإن عددا كبيرا من الناس سيصابون بمسار خطير للمرض وسيضطرون إلى العلاج في المستشفى.

أوميكرون متحور أوميكرون الاصابات السريع لمتحور معهد روبرت كوخ الألماني متحور كورونا الجديد

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وائل لطفي

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