الأزهر: هذه كفارة من نذر بختم القرآن ولم يستطع الوفاء به

ورد سؤال من أحد المتابعين للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول: نذرت أن أختم القرآن كل أسبوع، وقمت بالتنفيذ فترة من الوقت إلا أنني مرضت ولم أستطيع الوفاء بالنذر فما حكم الشرع، فهل عليّ كفارة أم ماذا أفعل؟.

من جانبها، أجابت لجنة الفتوى قائلة: "إن النذر إذا كان في طاعة للّه يجب الوفاء به، قال تعالى: {وليوفوا نذورهم}، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).

وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر، أن العاجز عن الوفاء بنذر ختم القرآن كل أسبوع أن يخرج كفارة الحنث في اليمين، وننبه إلى أن بعض العلماء كره النذر الذي فيه إلزام بطاعة غير واجبة فقد يعجز عنها ويخشى العاقبة، وبخاصة نذر المجازاة الذي يكون على مقابل، فهو أشبه بالمتاجرة.

وتابعت لجنة الفتوى التي مقرها الجامع الأزهر: ومهما يكن من شيء فإن الإمام النووي قال في الحديث الأول، فقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج أي غير المجازاة، فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة وحمله مالك والأكثرون على النذر المطلق، كقوله "علىَّ نذر".

وتابعت اللجنة: وحمل جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور، وقالوا : هو مخيَّر في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين.

ونوهت اللجنة بأن الإمام الشوكانى يقول: والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال.

وسائل التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر

وقد خصص مجمع البحوث على صفحته الالكترونية رابطا لطلب الفتوى والرد عليها وذلك بالاتصال برقم تليفرن 25105819 أو من خلال العنوان الالكترونى التالى ht tp://www.azhar.eg/magmaa/ وعلى موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" https://www.facebook.com/AIRCAzhar وتويتر https://twitter.com/AIRCAzhar كذلك يمكنك ارسال فتواك عبر البريد الخاص بالمركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية وهو [email protected] كما خصص اللجنة الخط الساخن 19493 للرد على تساؤلات الجمهور.