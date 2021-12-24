الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر: هذه كفارة من نذر بختم القرآن ولم يستطع الوفاء به

لجنة الفتوى بالازهر
لجنة الفتوى بالازهر

ورد سؤال من أحد المتابعين للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول: نذرت أن أختم القرآن كل أسبوع، وقمت بالتنفيذ فترة من الوقت إلا أنني مرضت ولم أستطيع الوفاء بالنذر فما حكم الشرع، فهل عليّ كفارة أم ماذا أفعل؟.

من جانبها، أجابت لجنة الفتوى قائلة: "إن النذر إذا كان في طاعة للّه يجب الوفاء به، قال تعالى: {وليوفوا نذورهم}، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).

وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر، أن العاجز عن الوفاء بنذر ختم القرآن كل أسبوع أن يخرج كفارة الحنث في اليمين، وننبه إلى أن بعض العلماء كره النذر الذي فيه إلزام بطاعة غير واجبة فقد يعجز عنها ويخشى العاقبة، وبخاصة نذر المجازاة الذي يكون على مقابل، فهو أشبه بالمتاجرة.

وتابعت لجنة الفتوى التي مقرها الجامع الأزهر: ومهما يكن من شيء فإن الإمام النووي قال في الحديث الأول، فقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج أي غير المجازاة، فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة وحمله مالك والأكثرون على النذر المطلق، كقوله "علىَّ نذر".

 

وتابعت اللجنة: وحمل جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور، وقالوا : هو مخيَّر في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين.

 

ونوهت اللجنة بأن الإمام الشوكانى يقول: والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال.

 

 وسائل التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر

وقد خصص مجمع البحوث على صفحته الالكترونية رابطا لطلب الفتوى والرد عليها وذلك بالاتصال برقم تليفرن 25105819 أو من خلال العنوان الالكترونى التالى ht tp://www.azhar.eg/magmaa/ وعلى موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" https://www.facebook.com/AIRCAzhar وتويتر https://twitter.com/AIRCAzhar كذلك يمكنك ارسال فتواك عبر البريد الخاص بالمركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية وهو [email protected] كما خصص اللجنة الخط الساخن 19493 للرد على تساؤلات الجمهور.

للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية القرآن الوفاء بالنذر كفارة النذر الحنث في اليمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

عاصفة كبرى تضرب ولاية كاليفورنيا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-12-2021

طريقة تغذية جديدة لتجنب نوبات ارتفاع ضغط الدم حتى أثناء النوم

كوريا الجنوبية تسجل 6233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 56 وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى