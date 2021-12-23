رئيس «الصناعات الكيماوية»: 180 مليار جنيه لمشروعات «حياة كريمة» فى الجنوب

قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن تنمية الصعيد شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد فترة من التهميش فى العهود السابقة.

وأضاف «الجبلى»، لـ«الدستور»: الدولة خصصت نحو ١٨٠ مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «حياة كريمة» فى محافظات الصعيد وحدها، وتم تنفيذ ٧٠٪ من المشروعات الخاصة بها على أرض الواقع.

وواصل: «الدولة عازمة على تطوير وتنمية الصعيد، الذى يشهد ضخ استثمارات كبيرة فى مجال الإسكان والطرق والصرف الصحى ومياه الشرب والبنية التحتية والطاقة والكهرباء، على ضوء توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بالاهتمام بكل محافظات الصعيد التسع، وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط والأقصر وقنا وأسوان والوادى الجديد».

واستكمل: «الدولة تعمل فى عدة محاور لتحقيق تنمية متكاملة فى الصعيد، تشمل تطوير البنية التحتية، وبناء الإنسان، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية».

وأوضح أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بالاهتمام بالبنية التحتية للصعيد، وبإنشاء العديد من المشروعات القومية فى محافظاته تلك، بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطن هناك، فضلًا عما أسهمت فيه هذه المشروعات من توفير آلاف فرص العمل للشباب الجنوبى.

وأشاد بافتتاح الرئيس السيسى مجموعة من المشروعات فى محافظات الصعيد، أمس الأول، بما يعكس اهتمامه الكبير بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن، التى عانت من التهميش خلال العقود الماضية، ولم تكن هناك رؤية متكاملة لتنميتها، رغم أنها غنية بالثروات.

وأضاف: «هناك دور رئاسى كبير لتوفير حياة كريمة لكل أهالى الصعيد، من خلال خطط تنموية شاملة لتنمية كل بقاع الجنوب، ومن بينها ١١٥ منطقة عمرانية غير آمنة، و٣٢ ألف فدان غير مخططة». وأشاد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باستثمار الدولة نحو ١.١ تريليون جنيه، على مدار الـ٧ سنوات الماضية، فى مشروعات قومية وعمرانية لخدمة المصريين، وتنفيذ مشروعات بقيمة ٧٥٤ مليار جنيه منها حتى الآن، بنسبة ٦٩٪ من إجمالى الاستثمارات المستهدفة. وأوضح أن الدولة أنشأت وطورت ٦٦٠٠ كم من الطرق، «٢٦٠٠ كم إنشاء جديد، و٤٠٠٠ كم رفع كفاءة»، بالإضافة إلى ٣٦٥ كوبرى ونفقًا بتكلفة ٥٠ مليار جنيه، لربط كل مدن ومحافظات الصعيد.