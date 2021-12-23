عمر كمال وشيماء مغربى يطرحان فيديو كليب «إنتى قلبى» (فيديو)

طرح المطرب الشعبي عمر كمال، أحدث أغنياته المصورة التي تحمل اسم “إنتي قلبي" والتي يقدمها على طريقة الديو برفقة المطربة شيماء مغربي.

وطرح أغنية “إنتي قلبي” على طريقة الفيديو كليب وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي إسلام المصري، والأغنية من ألحان كل من على صابر وعمر كمال، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو.

كلمات أغنية “إنتي قلبي”

انتي قلبي وربنا

نسيتيني العكننه

تخنقيني تعصبيني

مش هتمشي من هنا

كل حاجه ف دنيتي

انتي اصلا ضحكتي

وبامانه انتي الامانه

نفسي اخد فرصتي

متيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال

حبيبي بس انت مين غيرك انت فالته وعاجبني

يا غزال

مافيش بعد وعد لو برء رعد هفضل معاك مهما طال

يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال

انتي فيلم وانا البطل

ياللي احلي من العسل

مش هغيب انا مش هسيب

حتي لو كان اي حصل

مرحب بيكي ف كوكبي

كوره جاتلي ف ملعبي

ايوا حابسك جوه قلبي

صعب انك تهربي

وقول للي سابنا فراقك عاجبنا بعدك كسبنا نفسينا

ف مايجيش يزن يفضل يرن هنحنً للي يراعينا

يا ناكر جميلنا بكره هتجيلنا هنقولك امشي هوينا

غيرك خد مكانك انتهي زمانك الجي مش ليك دا لينا

وكان المطرب الشعبي عمر كمال قد نشر الأيام الماضية مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، يجمعه بالفنانة شيماء المغربي، وهو يفاجئها أثناء تواجدهما في أحد المراكب النيلية، بـ«بانر» ضخم يتدلى من أحدى الكباري لصورتهما معا، ومدون عليه عبارة «أنت قلبي»، قائلا لها: «مفاجأة قدام مصر كلها»، و هو ما أدى إلى زيادة التكهنات حول وجود علاقة بينهما، وتفاعل معه رواد السوشيال ميديا.