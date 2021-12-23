الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«جريمة تفجير الأولمبياد» أحدث إصدارات «العربي» للنشر

جريمة تفجير الأولمبياد
جريمة تفجير الأولمبياد

صدرت مؤخرا عن العربي للنشر والتوزيع رواية "جريمة تفجير الأولمبياد" للكاتبة ليزا ماركلوند، ومن ترجمة يمنى خالد شيرازي. 

تعد الرواية جزءًا من مشروع العربي لترجمة سلاسل من روايات الجريمة الأشهر والأكثر نجاحًا حول العالم، الكاتبة "ليزا ماركلوند" هي إحدى أشهر كاتبات السويد والمنطقة الإسكندنافية عالمًيا في أدب الجريمة، وتعد روايتها "جريمة تفجير الأولمبياد" أول جزء في سلسلة تحقيقات "أنيكا بنجتسون" وكانت الأكثر مبيعًا حول العالم عند صدورها. 

وتدور أحداث الرواية حول بطلتها "أنيكا بنجستون" الصحفية بالجريدة المسائية المسؤولة عن قسم الحوادث، والتي تتولى التحقيق في حادث تفجير الملعب الرئيسي المقرر إقامة الأولمبياد عليه في مدينة ستوكهولم، حيث يشتبه الجميع في "النمر" المجرم الذي روع مدينة ستوكهولم كثيرًا حتى يتم القبض عليه، وعلى عكس الجميع تتشكك الصحفية في الأمر وترى أن "النمر" ليس هو المتسبب الفعلي، فتعمل بمساعدة فريقها لتغطية الحادث والبحث وراء الحقيقة لمعرفة من الذي قام بالتفجير، وهل تفجير ملعب الأولمبياد هو هدفه الحقيقي، أم كان له غرض آخر؟

رواية جريمة تفجير الأولمبياد ليزا ماركلوند يمنى خالد شيرازي العربى للنشر والتوزيع روايات الجريمة الأشهر والأكثر نجاح ا حول العالم

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