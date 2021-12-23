«جريمة تفجير الأولمبياد» أحدث إصدارات «العربي» للنشر

صدرت مؤخرا عن العربي للنشر والتوزيع رواية "جريمة تفجير الأولمبياد" للكاتبة ليزا ماركلوند، ومن ترجمة يمنى خالد شيرازي.

تعد الرواية جزءًا من مشروع العربي لترجمة سلاسل من روايات الجريمة الأشهر والأكثر نجاحًا حول العالم، الكاتبة "ليزا ماركلوند" هي إحدى أشهر كاتبات السويد والمنطقة الإسكندنافية عالمًيا في أدب الجريمة، وتعد روايتها "جريمة تفجير الأولمبياد" أول جزء في سلسلة تحقيقات "أنيكا بنجتسون" وكانت الأكثر مبيعًا حول العالم عند صدورها.

وتدور أحداث الرواية حول بطلتها "أنيكا بنجستون" الصحفية بالجريدة المسائية المسؤولة عن قسم الحوادث، والتي تتولى التحقيق في حادث تفجير الملعب الرئيسي المقرر إقامة الأولمبياد عليه في مدينة ستوكهولم، حيث يشتبه الجميع في "النمر" المجرم الذي روع مدينة ستوكهولم كثيرًا حتى يتم القبض عليه، وعلى عكس الجميع تتشكك الصحفية في الأمر وترى أن "النمر" ليس هو المتسبب الفعلي، فتعمل بمساعدة فريقها لتغطية الحادث والبحث وراء الحقيقة لمعرفة من الذي قام بالتفجير، وهل تفجير ملعب الأولمبياد هو هدفه الحقيقي، أم كان له غرض آخر؟