الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على 13 حمارًا مذبوحًا ومسلوخًا فى مصرف شوبر بطنطا

13 حماراً مذبوحاً
13 حماراً مذبوحاً ومسلوخاً

شهدت قرية محلة مرحوم مركز طنطا واقعة غريبة، حيث عثر الأهالي على 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخ الجلد بجوار مصرف امتداد شوبر في نطاق القرية، وانتقلت الأجهزة المعنية والطب البيطرى، وتم دفن الحمير.

وفوجئ أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بالعثور على 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخاً ومسروق منها الجلود والأذن والذيول وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية الى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال  الدكتور حاتم أنور مدير عام الطب البيطري بالغربية، إن أهالي إحدى قرى مركز طنطا اليوم عثروا على حمير مذبوحة ومسلوخة ومسروق منها الجلود والأذن والذيول.

وأضاف مدير الطب البيطري بالغربية، أن المعاينة التي قامت بها مديرية الطب البيطري في واقعة مصرف قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا،  أثبتت أخذ الجلود والأذن والذيول  للحمير وترك بقية الأجزاء سليمة بما فيها اللحوم.

كان أهالي قرية محلة مرحوم مركز طنطا، عثروا خلال الأيام الماضية على 20 حمارا مسلوخا ومذبوحة؛ ليصل إجمالي الحمير إلى 33 حماراً هذا الشهر.

العثور على تعاون حمارا مذبوحا ومسلوخا ومسروق منها الجلود والاذن والذيول بالغربية

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وائل لطفي

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