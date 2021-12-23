مستشار المفتى: من نسى التشهد الأوسط عليه أداء سجدتى السهو

أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للرد على استفسارات المسلمين، على سؤال ورد له يقول صاحبه: "ما حكم الشرع في صلاة من نسي التشهد الأوسط ؟".

ورد عاشور قائًلا:" اختلف الفقهاء في حكم التشهد الأوسط ، والمختار في الفتوى أنه سُنَّة، وأضاف مستشار المفتى، أنه بناء على ذلك فمن نسي التشهد الأوسط فصلاته صحيحة، ويستحب أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة.

وأشار إلى أنه من نسي سجود السهو وخرج من الصلاة فلا حرج ، ولا سجود عليه، والأمر في ذلك واسع عند الفقهاء، فلا ينبغي التنازع فيه .

إخراج الصدقة لتحصيل أمر دنيوى

كما رد عاشور على سؤال آخر ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم إخراج الصدقة بنية تحصيل أمرٍ دنيوي، بأنه يجوز إخراج الصدقة لتحصيل أمر دنيوي مباح ، كشفاء مريض ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «دَاوُوا مَرضاكُمْ بِالصَّدقةِ».

وتابع: يقاس على شفاء المرض كل غرض دنيوي مباح، كالنجاح وإصلاح الأولاد والزوجة أو الزوج وتقوية البدن أو الذاكرة، وكذلك تيسير الأمور، ولكن ينبغي مع هذا كله الأخذ بالأسباب ، وأن تقترن الصدقة بالنية لله تعالى.

طريقة التواصل

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.