الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مستشار المفتى: من نسى التشهد الأوسط عليه أداء سجدتى السهو

الصلاة
الصلاة

أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للرد على استفسارات المسلمين، على سؤال ورد له يقول صاحبه: "ما حكم الشرع في صلاة من نسي التشهد الأوسط ؟".

ورد عاشور قائًلا:" اختلف الفقهاء في حكم التشهد الأوسط ، والمختار في الفتوى أنه سُنَّة، وأضاف مستشار المفتى، أنه بناء على ذلك فمن نسي التشهد الأوسط فصلاته صحيحة، ويستحب أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة.

وأشار إلى أنه من نسي سجود السهو وخرج من الصلاة فلا حرج ، ولا سجود عليه، والأمر في ذلك واسع عند الفقهاء، فلا ينبغي التنازع فيه . 

إخراج الصدقة لتحصيل أمر دنيوى 

كما رد عاشور على سؤال آخر ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم إخراج الصدقة بنية تحصيل أمرٍ دنيوي، بأنه يجوز إخراج الصدقة لتحصيل أمر دنيوي مباح ، كشفاء مريض ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «دَاوُوا مَرضاكُمْ بِالصَّدقةِ».

وتابع: يقاس على شفاء المرض كل غرض دنيوي مباح، كالنجاح وإصلاح الأولاد والزوجة أو الزوج وتقوية البدن أو الذاكرة، وكذلك تيسير الأمور، ولكن ينبغي مع هذا كله الأخذ بالأسباب ، وأن تقترن الصدقة بالنية لله تعالى.

طريقة التواصل  

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية لدكتور مجدى عاشور يسجد سجدتين للسهو الصدقة الزوجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

من أبرزها القاهرة الكبرى.. خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة

رئيس شعبة المواد العازلة: قطاع مواد البناء حقق طفرة في الصادرات

«شكري»: غرفة التطوير العقاري مستمرة في مناقشة كل القضايا

مدبولى: العاصمة الإدارية مخططة لاستيعاب النمو السكانى لمدة 200 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل