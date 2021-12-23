وزير الرى: بدء الانتقال التدريجي للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم البدء في الانتقال لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كفترة انتقالية تجريبية، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر ديسمبر الجارى.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، أول اجتماع بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من السادة قيادات الوزارة.

وتفقد الدكتور عبدالعاطى مبنى الوزارة والمكاتب والقاعات المختلفة، والتعرف على التجهيزات المتوفرة بها.

وقد وجه الدكتور عبدالعاطى بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة فى تشغيل كل الخدمات اللوجستية بالمبني فى إطار خطة متكاملة للانتقال التدريجي للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية هذا الانتقال فى تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملون بالوزارة فى هذا المجال.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا فى مجال تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، ومجهودات الوزارة فى تطوير الريف المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، بالإضافة لأعمال إزالة التعديات.

كما استعرض الدكتور عبدالعاطى خلال الاجتماع، المجهودات والإجراءات التي قامت بها أجهزة الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكل الاحتياجات اللوجستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها، بالإضافة لخطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة والتطبيقات التخصصية التى تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة فى مجالات مختلفة.

كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة للتحول الرقمى، وعمل أرشفة لما يقرب من 660 ألف وثيقة، ورقمنة 108 إدارة مختلفة، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الرقمنة خلال شهرين من الآن.